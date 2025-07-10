В Черноземье 11 июля будет жарко, от +20°С до +37°С

В пятницу, 11 июля в регионах Черноземья будет жарко. Температура — от +20°С в темное время суток до +37°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет малооблачно, температура составит +24°C. Днем — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +37°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +23°C. Днем — переменная облачность, +37°C.

В Курске — малооблачно. Ночью — +22°C. Днем — +34°C.

В Липецке ночью ожидается малооблачная погода, +20°C. Днем — переменная облачность, +35°C.

В Орле — малооблачно. Ночью прогнозируется +19°C. Днем — +34°C.

В Тамбове в темное время суток будет малооблачно, +20°C. Днем — переменная облачность, +35°C.

Юрий Голубь