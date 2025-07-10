На Пензенской ТЭЦ-1 горит трансформатор, пострадавших нет

На Пензенской ТЭЦ-1 вечером 10 июля загорелся трансформатор, сообщили в компании «Т Плюс Пенза». Пожар начался около 18:00, его причины выясняют.

На месте работают пожарные. Площадь пожара составляет около 100 кв. м. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Губернатор Олег Мельниченко также находится на месте происшествия. Глава региона сообщил, что ведет координацию с экстренными службами. Также он добавил, что для тушения пожара временно отключили энергоснабжение, но резервная система уже работает. Он призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что ситуация под контролем. Свет отключили в районах Южная Поляна, Маяк, центр города и Терновка.

Нина Шевченко