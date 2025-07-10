«Ничего на свете лучше нету…»

В минувшие выходные в Губахе состоялось открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой». 5 июля в ландшафтном шоу «Закат на Крестовой» был представлен спектакль Государственного академического театра имени Моссовета «Бременские музыканты» режиссера Евгения Марчелли. За четыре дня фестиваль посетили более 15 тыс. зрителей.

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С 5 по 8 июля в Губахе состоялся XIV ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Открыл фестиваль легендарный проект «Закат на горе Крестовой». В этот раз на плато горы Крестовой был показан музыкальный спектакль о любви, верности, таланте и красоте – «Бременские музыканты» от столичного театра Моссовета.

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Режиссером-постановщиком спектакля выступил Евгений Марчелли. В основе музыкального спектакля «Бременские музыканты» – либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова, Юрия Энтина, стихи Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова. Главную роль Трубадура исполнил Нил Кропалов. За приключениями бродячих артистов: Осла, Пса, Кота и Петуха – наблюдали более 12 тыс. зрителей.

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Особую атмосферу спектаклю придавали узнаваемые тексты и музыка. Многотысячная публика не только с интересом наблюдала за происходящим на сцене, но подпевала: «Наш ковер – цветочная поляна, наши стены – сосны-великаны». Тем более что в этот раз природные «декорации» как никогда соответствовали происходящему на сцене. На «бис» исполнитель роли Трубадура Нил Кропалов спел «Луч солнца золотого» на фоне заката. Как признались столичные гости, для них это первый опыт исполнения спектакля на фоне природы. Художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли отметил, что это «фантастическое место» и очень интересная задумка.

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«Закат на Крестовой» – главное культурное событие в Губахе – совпадает с Днем города. Традиционно представление завершилось салютом на горе Крестовой.

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Организатор фестиваля «Тайны горы Крестовой» – Камерный драматический театр «Доминанта». Официальные партнеры фестиваля– АО «Росхим», АО «Метафракс Кемикалс». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Администрации Губахинского муниципального округа, депутатов Законодательного собрания Пермского края Армена Гарсляна, Марии Коноваловой и Алексея Мазлова. Спонсорами мероприятия выступили компания «ИНГРУПП», филиал АКБ «Фора-банк» в Перми, АО СЗ «Пермглавснаб». Гала-спонсором шоу открытия фестиваля «Закат на Крестовой» уже не первый год становится Уральский завод противогололедных материалов.

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Председатель оргкомитета фестиваля, директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова отметила, что фестиваль – это всегда коллаборация между городской, краевой властью, крупными промышленниками, представителями искусства. Программа фестиваля включает разные по формату мероприятия: это не только массовые спектакли, но и творческие лаборатории, камерные события, которые привлекают гостей из других городов.

Ежегодно фестиваль привлекает в Губаху тысячи человек. Так, по данным организаторов, за четыре дня фестиваля город посетили более 15 тыс. человек, которые оценили не только масштаб мероприятия, но и развитие города. Мария Коновалова заметила, что Губаха готова к встрече гостей: «Прекрасная дорога на верхний кластер, гостиницы, рестораны, кафе, кейтеринг, парковки».

Так, в этом году гости смогли подняться на гору по новой автодороге, которая протянулась до самой вершины. «Прекрасная дорога построена. Из центра города можно пешком подняться по тротуару. Организовано 400 парковочных мест для автомобилей. Все это работает на Губаху. Город преображается. И это вызывает вдохновение на новые истории», – подчеркнул депутат заксобрания Армен Гарлян.

Мария Коновалова добавила, что фестиваль – это еще и творческая лаборатория, где театры экспериментируют с формами спектаклей и представляют премьеры. Это важная просветительская составляющая «Тайн горы Крестовой». «Фестиваль – уникальное мероприятие в России подобного масштаба. «14 лет подряд, несмотря на сложности, несмотря на пандемию, несмотря на погоду, нам удавалось сохранить этот формат. Это большая работа огромной команды», – считает эксперт.

Директор по организационной и кадровой политике компании «Метафракс Кемикалс» Константин Ануфриев отметил, что фестиваль дает возможность жителям Губахи увидеть в живописных декорациях уральской природы выступления передовых театральных коллективов из разных регионов и стран. «Это мощный магнит для туристов, который способствует повышению узнаваемости территории далеко за пределами Пермского края и развитию бренда Губахи как города, привлекательного для работы и жизни. Это уникальнейшее мероприятие, которое развивает туристическую культуру наравне с горнолыжной базой и способствует привлечению новых жителей. Поэтому для нас это очень важное мероприятие. Предприятие содействует проведению фестиваля с момента его основания в 2012 году», – рассказал директор по организационной и кадровой политике компании «Метафракс Кемикалс» Константин Ануфриев.

За четыре дня фестиваля на разных площадках выступили коллективы из Перми, Губахи, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и других городов. Так, 6 июля на горе Крестовой также впервые выступили воспитанники Пермского государственного хореографического училища с комическим балетом «Выпускной бал». Челябинский театр современного танца представил хореографическую постановку «Однажды рыба встала и пошла». В последний день фестиваля, 8 июля, театры из Губахи и Екатеринбурга сыграли спектакли на месте декораций к фильму «Сердце Пармы». Организаторы сообщили, что уже начали разработку программы фестиваля на следующий год.

АНО "Гора крестовая"