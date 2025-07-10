СКР проводит проверку по факту гибели мальчика в заливе Камы

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району СКР по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего при купании в заливе Камы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, сегодня днем несовершеннолетние купались в заливе Камы в Орджоникидзевском районе Перми без присмотра взрослых. Во время ныряния в воду 12-летний мальчик утонул.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, также назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.