Американским акциям приписали налог
Сбор на материальную выгоду иногда превышает реальную рыночную стоимость активов
Российские инвесторы пожаловались на лишние налоги при покупке замороженных американских активов. 28 апреля Мосбиржа предоставила возможность торговать такими бумагами на особых условиях. Продать активы может любой желающий, купить — только квалифицированные инвесторы. Продаются акции крупнейших американских компаний с дисконтом около 60-80%. Их приобретают с надеждой на разморозку в будущем. Но профессиональные игроки столкнулись с проблемой начисления налога на материальную выгоду, иногда он превышает реальную рыночную стоимость таких активов в России.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Ассоциация розничных инвесторов направила письмо в Минфин и Центробанк с просьбой пересмотреть налоговое законодательств, ее глава Илья Херсонцев рассказал “Ъ FM”, в чем суть требований: «Московская биржа допустила к торгам заблокированные акции, например, Apple, Google, торгуются на внебиржевом рынке, и поэтому по ним не рассчитывается рыночная цена. Отсюда возникает неприятное налоговое последствие для инвестора. Цены в России намного ниже, например, акция Apple может стоить 7 тыс. руб., при том что она за рубежом стоит 17 тыс. руб. С этой разницы необходимо сразу же заплатить налог на материальную выгоду, то есть брокер вам начислит, и когда вы будете выводить деньги или в конце года, выяснится, что вы должны заплатить еще и налоги.
При этом не имеет никакого значения, по какой цене вы продадите этот актив, — с прибылью, с убытком, неважно, налог все равно нужно будет заплатить. Нарушается концепция так называемой рыночной цены. Она должна быть доступна без особых усилий любому инвестору. Очевидно, что цена в 17 тыс. руб., которая действует западном рынке, недоступна нашим российским инвесторам.
Владельцы заблокированных акций, наверное, не прочь некоторые из них, продать и забыть, но так как покупателей этот налог смущает, им тоже неприятно покупать. Менее ликвиден рынок, цены не такие, как могли бы быть. Если от налога избавиться, то мы получим хорошие цены, и инвесторы смогут снять для себя вопрос с заблокированными активами».
Существующий порядок налогообложения действительно не соответствует реалиям рынка, поэтому требования инвесторов вполне объяснимы, говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Здесь речь о том идет, что у нас специфический актив, он ограничен в обороте, и, соответственно, инвестор, который достаточно сильно рискует, покупая такой актив, хочет разумную, достойную компенсацию этого риска. Эти акции должны продаваться с достаточно большим дисконтом по сравнению с той котировкой, которая есть на иностранной бирже, где они могут свободно обращаться.
И в этом смысле здесь нет никакого уклонения от уплаты налогов, на которое направлен этот инструмент материальной выгоды. Потому что если вы купили актив дешевле, то при продаже прибыль окажется вышен, и вы заплатите больше. Кодекс нужно толковать более в системной связи, по принципу "мама сказала — деньги на дне бидона"».
Прежде “Ъ FM” рассказывал о выросшем спросе на заблокированные акции американских компаний. Самыми ликвидными стали бумаги Netflix и NVidiа, объемы торгов достигли 200 млн руб. По акциям Microsoft, Tesla, Amazon и PayPal — до 100 млн.
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