Пробация просит денег федерации

Помогающие бывшим заключенным НКО нуждаются в понятной и стабильной системе государственного финансирования — об этом заявили участники конференции «Развитие системы пробации в России». Сейчас центры ресоциализации освободившихся граждан должны получать поддержку регионов, но далеко не у всех субъектов на это есть средства. Кроме того, НКО попросили создать единый орган, координирующий вопросы пробации,— например, профильную правительственную комиссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

10 июля в Москве прошла всероссийская конференция «Развитие системы пробации в России». Представители Минюста, ФСИН и вузов вместе с профильными НКО и правозащитниками обсудили реализацию закона о пробации и расширение центров ресоциализации осужденных. «Речь идет о том, о чем давно уже договорились специалисты, криминологи, ученые, исследователи,— что между несвободой и возвращением осужденных к порядочной жизни существует пропасть,— заявил в начале мероприятия замглавы департамента госполитики в сфере УИС Минюста Евгений Ермасов.— И от нас, и от вас зависит, как будет работать модель механизма пробации».

Пробация — система поддержки осужденных, направленная на их «ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию». В России существует три вида пробации: исполнительная — для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества; пенитенциарная — для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы; постпенитенциарная — для тех, кто покинул колонию. Закон о пробации был подписан президентом в феврале 2023 года; с 1 января 2024 года он вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Положения, которые затрагивают освободившихся граждан, начали действовать 1 января 2025 года.

Ключевой темой конференции стала поддержка некоммерческого сектора — поскольку по закону именно НКО создают центры постпенитенциарной пробации. По данным ФСИН, сейчас в стране действуют более 70 таких центров. Большинство профильных НКО получают финансирование посредством грантов, указала президент Фонда помощи заключенным (организатор конференции), член Общественного совета ФСИН Сюзанна Кирильчук — но это «всегда временная история». «Самое главное, что до сих пор нет единой программы регулярного и устойчивого субсидирования, которая помогала бы этим НКО организовывать свою работу и функционировать как центры пробации,— сказала госпожа Кирильчук.— Сегодня у некоммерческого сектора отсутствует понимание того, куда обратиться — кто ответственный за пробацию и поможет ресурсно, финансово обеспечить их деятельность».

За финансирование центров пробации и НКО по закону отвечают региональные власти. Но сейчас не все субъекты готовы выделять деньги на бывших заключенных, признала представитель аппарата омбудсмена РФ Лариса Пертли. «Они пишут: "Мы не можем оказать материальную помощь центру пробации, потому что мы входим в перечень дотационных регионов и Минфин срежет субвенции и субсидии",— рассказала она.— Тут надо решать вопрос глубже, потому что вопрос материальной составляющей центра пробации — один из основных». Госпожа Пертли добавила, что занимающиеся пробацией НКО нуждаются в координации со стороны единого органа — например, профильной правительственной комиссии. Также им нужна единая информационная система.

Предложения госпожи Пертли поддержала член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она добавила, что осужденные недостаточно информированы о работе центров пробации: «Им говорят: "Выйдешь за ворота колонии, купишь телефон, в интернете набьешь, тебе выскочит какой-нибудь центр — туда иди"». Кроме того, не все центры пробации готовы принимать людей без некоего «направления» от колоний, в которых они отбывали наказание. «Это неправильный подход, заключила госпожа Меркачева.— Мне кажется, если человек пришел, то ему надо в любом случае оказать помощь». Присутствовавшие на конференции представители ФСИН не стали подробно комментировать поднятые выступавшими темы. Однако организаторы конференции заверили, что все предложения и замечания войдут в итоговую резолюцию.

Эмилия Габдуллина