России предложили стать многодетной

Многодетные семьи могут сделать Россию благополучной, поэтому политика страны должна стать «многодетноцентричной». К такому выводу пришли 10 июля участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований.

Сквозной темой обсуждения стали слова Владимира Путина о большой семье как о новом «модном тренде». Так, политолог Владимир Шаповалов утверждал, что многодетность всегда была частью культурной традиции нашей страны. Ведь, например, великий русский химик Дмитрий Менделеев был у родителей младшим, 17-м ребенком, а оружейник Михаил Калашников родился в семье, где было 18 детей. Причем традиционной в разные времена была и поддержка многодетных семей со стороны государства, уверял эксперт.

Это актуально и на сегодняшний день, согласился директор дивизиона «Семья и демография» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин. Но для благополучия России в будущем, по его мнению, нужно уже сейчас, например, прогрессивно поддерживать рождение четвертого и последующих детей, а также «сдвигать» рождение первенца на более ранний период. Это, по сути, станет государственной инвестицией, ведь «именно многодетные будут обеспечивать наше социальное благополучие, экономическое развитие и наш суверенитет», заключил господин Сайфуллин.

С этим тезисом согласился и председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко. «Многодетные семьи бывают благополучными, бывают неблагополучными, но многодетная Россия — благополучная страна»,— заявил он. Господин Рыбальченко призвал использовать «демографическое окно возможностей», так как в стране сейчас много женщин репродуктивного возраста (11,6 млн в возрасте 30–39 лет и 7,2 млн — 20–29 лет). Если сейчас этот потенциал не реализовать, он исчезнет через три-четыре года, а через несколько поколений — и многодетная семья как главная традиционная ценность, предупредил общественник.

Божена Иванова