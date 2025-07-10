Избушки на Курье

В микрорайоне Верх­няя Курья может появиться база отдыха премиум-класса со спа-услугами. Соответствующий проект ООО «Курорт „Курья“», учрежденного бизнесменом Ильей Сергеевым, получил статус приоритетного инвестиционного. Компания планирует построить 15 некапитальных средств размещения, а также спа-комплекс с банями и рестораном. Общий объем инвестиций — 100 млн руб. По словам господина Сергеева, курорт станет точкой притяжения отдыхающих за счет природных особенностей местности. Эксперты считают, что предполагаемых инвестиций может быть недостаточно для реализации такого проекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На вчерашнем заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата проект ООО «Курорт „Курья“» получил статус приоритетного инвестиционного. Инициатива компании предполагает строительство новой базы отдыха в микрорайоне Верхняя Курья. Согласно проекту, на участке площадью 7 га по ул. Ново-Гайвинской, 118, появятся 15 некапитальных средств размещения премиум-класса общей площадью 75 кв. м, спа-комплекс с банями и фитнесом и ресторан (по 125 кв. м каждый). В 2026 году планируется проектирование объекта и благоустройство территории, в 2027-м — завершение всех строительно-монтажных работ. Общий объем инвестиций в проект — 100 млн руб. Предполагается, что от реализации инвестпроекта в 2025–2037 годах поступления в бюджет Пермского края составят 39 млн руб., в местный — 6 млн руб.

Согласно публичной кадастровой карте, участок по ул. Ново-Гайвинской, 118, находится в частной собственности и имеет площадь 70,66 тыс. кв. м. Территория относится к землям населенных пунктов. Его кадастровая стоимость — 125 тыс. руб.

ООО «Курорт „Курья“» было зарегистрировано в мае в Перми. Согласно Rusprofile, компания ведет деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания и ресторанов, а также занимается арендой и управлением имуществом. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Единоличным владельцем и гендиректором общества является пермский предприниматель Илья Сергеев. Юридический адрес компании совпадает с фактическим местонахождением торгового центра, построенного господином Сергеевым в 2020 году. По данным 2ГИС, в административном здании по переулку Лесопарковому, 2а, располагаются супермаркеты «Пятерочка» и «Чижик», отделение Сбербанка, а также ряд магазинов (рыболовный, табачный и цветочный).

Согласно Rusprofile, Илья Сергеев является учредителем еще двух действующих компаний, включая производителя аппаратуры ООО «Инверсия-Сенсор» и застройщика ООО «Строим надежные дома». Первое является близкой структурой к гендиректору и основному владельцу АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) Алексею Андрееву. В 2011 году господин Сергеев пытался избраться в гордуму Перми, а также работал директором по сбыту и маркетингу ПНППК. Также он известен как кредитор ООО «Транк», бывшего владельца участка рядом с гимназией №17.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Илья Сергеев, более подробными деталями проекта он будет готов поделиться ближе к четвертому кварталу текущего года, так как пока концепция находится в доработке. По его словам, выбранный формат премиум-сегмента не означает обязательное завышение цены на посещение курорта. «Верхняя Курья, богатая хвойниками, является активно развивающимся районом и точкой притяжения»,— добавил он.

Отметим, инициатива ООО «Курорт „Курья“» — не единственный инвестпроект, в рамках которого предполагается строительство курорта в городской черте. Так, ООО «СЗ–Термальный курорт города Пермь», входящее в группу «Баден Фэмили» (управляет термальным комплексом «Баден-Баден» в Екатеринбурге и объектами в других городах), планирует возвести в Перми водно-оздоровительный комплекс с пляжной зоной, спортплощадками, термами, пунктами общепита, апарт-отелями и глэмпингом. Объект предполагается разместить в Камской долине, на площади 33,8 га в районе городского пляжа. Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году.

По словам представителя управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергея Сташкова, оценить потенциальный результат инвестпроекта будет возможно только после уточнения всех деталей концепции. Вместе с этим, он отметил, что основными сложностями при реализации инициативы могут стать создание инженерных сетей, включая водоснабжение, оснащение местности инфраструктурой, а также порядок получения соответствующих лицензий и соглашений на деятельность. Господин Сташков добавил, что проект имеет, скорее, «локальный формат». При этом ул. Ново-Гайвинская находится вблизи промышленных зон, что может негативно сказаться на восприятии базы отдыха потенциальными клиентами. «Учитывая выбранную местность, количество домов, площадь спа-комплекса и ресторана, инвестору может потребоваться больше заявленных 100 млн руб.»,— считает эксперт.

Анастасия Леонтьева