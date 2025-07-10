Инженерная школа на базе ВГТУ будет готовить специалистов для атомной отрасли
10 июля на базе Воронежского государственного технического университета открывается инженерная школа «ЭнергоТех», которая будет заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. Практико-ориентированные программы обучения охватят все этапы жизненного цикла атомной станции — от проектирования и строительства до вывода из эксплуатации.
Создание инженерной школы на базе ВГТУ отвечает запросу Госкорпорации «Росатом» на комплексную подготовку специалистов с необходимым уровнем компетенций и знаний. Индустриальным партнёром и площадкой для реализации практико-ориентированных программ станет Нововоронежская АЭС.
Общее количество обучающихся в Инженерной школе в 2025-2026 учебном году составит 198 человек. С 1 сентября начнутся занятия по двум направлениям. К обучению по программе «Ядерная энергетика и теплофизика» приступят студенты 1 и 2 курса факультета радиотехники и электроники. Образовательная программа «Строительство» охватит студентов 2 курса факультета инженерных систем и сооружений.
В дальнейшем планируется лицензирование и актуализация образовательных программ: «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Информационные системы и технологии». По этим направлениям в Инженерной школе будут обучаться студенты факультета энергетики и систем управления, а также – факультета информационных технологий и компьютерной безопасности.
Введение новых модулей образовательных программ рассчитано на три этапа. И в 2026-2027 учебном году в Инженерной школе будут обучаться уже 350 человек.
В перспективе студенты «ЭнергоТех» будут проходить на площадке Нововоронежской АЭС производственные и преддипломные практики, а преподаватели – стажировку.
«Для нас главное, что выпускникам Инженерной школы будет гарантировано успешное трудоустройство на предприятиях высокотехнологичной атомной отрасли и достойный уровень заработной платы. Поскольку «Росатом», действительно, заинтересован в таких специалистах», – отметил ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин.