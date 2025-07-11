Инвестировать все сложнее

Во второй половине весны Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН провел очередной опрос предприятий реального сектора. Его результаты зафиксировали значительное снижение инвестиционной активности и рост обеспокоенности по поводу высокой стоимости заемных ресурсов. По мнению большинства респондентов, политика Банка России по поддержанию высокой ключевой ставки стала ключевым ограничителем экономического роста. На этом фоне сохраняется технологическое отставание, а восстановление после санкционного шока 2022 года фактически завершилось без прорывов в импортозамещении или устойчивости экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленники говорят о том, что запуск новых проектов все чаще встает на паузу — деньги дороги, с оборудованием сложно, а перспективы спроса неясны

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Промышленники говорят о том, что запуск новых проектов все чаще встает на паузу — деньги дороги, с оборудованием сложно, а перспективы спроса неясны

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным опроса, проведенного ИНП РАН в апреле—мае среди 165 компаний основных секторов экономики (фокус на производство и инфраструктуру) из 47 регионов РФ и девяти предприятий с производством в нескольких регионах или по всей стране, инвестактивность демонстрировали лишь 49,7% предприятий против 63,7% годом ранее. Доля респондентов, планирующих запуск новых производств в течение одного-двух лет, сократилась до 35% с 49,6% в 2024 году. Фиксируется и снижение доли компаний, инвестирующих как за счет внешних источников, так и из собственных средств, а доля предприятий, уменьшивших объем внутренних инвестиций, выросла с 24% до 43,7%.

Основная причина — высокая стоимость заемного капитала, сообщили 71,6% предприятий. Доля компаний, использующих кредиты для инвестиций, снизилась с 39,8% до 32,5% (иностранные практически обнулились). Зафиксировано некоторое усиление роли бюджета: доля предприятий, получивших такое целевое финансирование, выросла с 11,4% до 18,5%.

Беспокоит компании и ослабление внутреннего спроса. Если в конце 2024 года снижение покупательной способности называли проблемой 32,9% предприятий, то весной 2025 года — уже 46%. Острее она в секторах, ориентированных на продукцию длительного пользования, которая покупается в кредит, в том числе в производстве сельскохозяйственной и дорожной техники.

На этом фоне слабеет дефицит трудовых ресурсов. Весной на нехватку кадров жаловались менее половины предприятий, 43,5% против 65,2% годом ранее, и это не результат решения проблемы кадров, а следствие снижения экономической активности и спроса на труд.

Примечательно, что внешнее санкционное давление продолжает сказываться на респондентах ИНП РАН, но воспринимается ими как относительно стабильное. Весной 69,3% предприятий сообщили, что пострадали от санкций, показатель не изменился за полгода. При этом 31,1% признали, что санкции принесли как негативные, так и позитивные эффекты, в частности стимулы для локализации поставок.

Однако попытки импортозамещения в промышленности по-прежнему сталкиваются с технологическими ограничениями. Несмотря на уход с рынка крупных западных производителей, 69,2% предприятий за последние два-три года закупали новое иностранное оборудование. Российские машины закупались несколько реже — 59,6% ответов. Примечательно, что даже в условиях ограниченной конкуренции российские производители техники не смогли закрыть внутренний спрос, а основной альтернативой западной продукции стала китайская. На вопрос о сопоставимости качества 66,6% респондентов ответили, что российские машины «есть, но их очень мало», еще 23,1% сообщили, что таких образцов вообще нет. Только 10,3% считают, что техника российского производства может конкурировать с зарубежной по качеству. И хотя доля тех, кто фиксирует сокращение разрыва в качестве, постепенно растет, скорость этого процесса оценивается как крайне низкая.

Также в исследовании затрагивается вопрос «устойчивого» (в понимании концепции устойчивого развития ООН) машиностроения — около 60% предприятий считают это направление актуальным. Основные стимулы — снижение затрат на энергоресурсы (59,2%) и повышение конкурентоспособности (50%). Однако 40,9% респондентов пока не считают устойчивое производство приоритетом. Главные барьеры — высокая стоимость технологий (59,4%) и дефицит кадров (46,9%).

В восприятии же административной среды наблюдается улучшение. «Анализ тенденций за прошедшие 15–20 лет показывает, что в целом частота жалоб на чрезмерную бюрократизацию структур государственной власти медленно, но достаточно устойчиво снижалась»,— фиксируют в ИНП РАН. Только 21,3% респондентов сообщили, что сложностей стало больше, это минимальный показатель за весь период наблюдений, 29,8% отметили улучшение или отсутствие административных барьеров. По мнению авторов опроса, это связано с цифровизацией госуслуг и общим снижением активности проверяющих органов.

При этом в области господдержки приоритетны для промышленников снижение налогового бремени (53%), ограничение роста цен на ресурсы и транспорт (50,6%), поддержка внутреннего спроса (47,6%) и помощь импортозамещающим производителям (46,3%).

Таким образом, основные риски для российской промышленности в 2025 году, по данным исследования, связаны не с усилением внешнего давления, а с внутренними ограничениями — высокими ставками, технологическим отставанием, слабым спросом и структурными перекосами.

Артем Чугунов