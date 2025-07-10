Фракция КПРФ выразила недовольство

По итогам заседания облдумы, которое состоялось сегодня, коммунисты заявили в СМИ, что «их права на представительство в руководстве были нарушены». Они предложили включить в повестку дня вопрос о назначении депутата Андрея Рогатнева, руководителя фракции КПРФ в заксобрании, заместителем председателя Воронежской облдумы в связи с освобождением этой должности их однопартийцем Сергеем Рудаковым. Вопрос в повестку дня не был включен, что представители фракции сочли процедурным нарушением, поскольку, по их утверждению, «большинство депутатов проголосовало против предложения не включать вопрос в повестку (18 против 12)».

Как пояснили в облдуме, вопрос о включении этого пункта в повестку был вынесен на голосование, но не набрал положенного числа голосов. В итоге, повестка заседания была рассмотрена без изменений, поскольку дополнительные вопросы для обсуждения на заседании включаются с согласия большинства присутствующих в зале депутатов. «В данном случае, за включение вопроса должно было проголосовать не менее 23 народных избранников», уточнили в заксобрании.

По мнению депутата областной Думы Дениса Рослика, теперь у КПРФ нет оплачиваемой ставки, которую, согласно Устава Воронежской области, может иметь в облдуме каждая фракция.

Действительно, законом предусмотрено право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов. Однако, как уточнили в облдуме, «в законе не предусматривается предоставление именно руководящей должности в законодательном органе субъекта РФ. Таким образом, при рассмотрении повестки дня 58 заседания Воронежской областной Думы нарушений требований Устава Воронежской области не допущено».

Со следующей недели депутаты уходят на каникулы, и до конца созыва не планируют работу с законопроектами.