Совет директоров РЖД рекомендовал выплатить дивиденды только по привилегированным акциям

Совет директоров ОАО «РЖД» рекомендовал акционерам выплатить более 11 млрд руб. на дивиденды по привилегированным акциям за 2024 год. Следует из отчета компании, опубликованного в центре раскрытия корпоративной информации.

При этом акционерам рекомендовано отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Самая крупная сумма выплат ожидается по привилегированным акциям типа В — 6 млрд 510 млн руб.

Ранее РЖД не выплачивало дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 и 2023 года. Разрешение о временном отказе от данных выплат компания получила от правительства в 2022 году.