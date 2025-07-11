Как проходило внедрение единого QR-кода

В ноябре 2023 года на форуме Finopolis ВТБ предложил собрать все QR-коды, которые можно обнаружить на кассе магазина, в единый универсальный QR-код. Тогда же Сбербанк начал активно договариваться с другими банками о подключении к его сервису «Плати QR».

В опубликованном 5 июня 2024 года аналитическом докладе «Цифровизация платежей… и внедрение инноваций на платежном рынке» ЦБ рассказал о разработке универсального QR-кода.

В конце июня 2024 года было объявлено о реализации сразу двух проектов по использованию платежных QR-кодов. Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк объединились в консорциум для создания оператора единого платежного QR-кода на базе сервиса Сбербанка MultiQR (ранее «Плати QR»). Банк России совместно с НСПК начал пилотный проект по тестированию универсального платежного QR-кода.

В сентябре 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что универсальный QR будет только от НСПК и никаких альтернатив ему регулятор не потерпит.

В конце декабря 2024 года был внесен в Думу законопроект, согласно которому универсальный QR-код от НСПК будет единственным на российском рынке. В середине мая он был принят в первом чтении.

В середине января 2025 года комитет Госдумы по защите конкуренции призвал убрать из законопроекта об универсальном QR-коде положения, которые могут привести к монополизации рынка со стороны НСПК.

В конце января консорциум банков предложил ввести платежный роуминг. Речь идет о варианте, когда QR-код от консорциума считывает с помощью своего платежного приложения клиент банка, не входящего в партнерство Сбербанка, Альфа-банка и Т-Банка. Аналогичный подход предлагается и в отношении единого QR-кода от НСПК, когда его будет считывать клиент банка из консорциума.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется провести 15 июля.

Максим Буйлов