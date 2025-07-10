В Париже за рекордную сумму продана сумка Джейн Биркин
Сумка Hermes, созданная специально для Джейн Биркин и положившая начало модной модели, продана на аукционе Sotheby’s в Париже. Покупатель заплатил за нее €7 млн ($8,2 млн). Это не просто новый рекорд для сумок, когда-либо уходивших с молотка на аукционах Sotheby’s. Самая первая сумка в истории Birkin была продана за сумму, в 16 раз превышающую прошлый рекорд аукционного дома.
Сумка Birkin появилась после того, как тогдашний глава Hermes Жан-Луи Дюма встретился в самолете Air France с британской актрисой и певицей Джейн Биркин. Та пожаловалась ему, что не может найти в магазинах достаточно большую сумку для повседневного использования. Тогда Дюма решил создать и подарить ей такую сумку, а взамен попросил использовать ее имя в качестве названия новой модели.