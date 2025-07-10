«Надежда все еще остается»

В ходе личной встречи в Куала-Лумпуре Сергей Лавров передал Марко Рубио некую новую концепцию урегулирования украинского конфликта. При этом госсекретарь США подчеркнул, что о немедленном достижении мира речи пока не идет. Вашингтон по-прежнему разочарован отсутствием гибкости в подходах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что никакого прогресса в ходе переговоров российского министра и главы Госдепа достигнуто не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях министерской встречи АСЕАН в Куала-Лумпуре продлилась 50 мин и закончилась предсказуемо без сенсаций. Впрочем, американский госсекретарь сумел создать определенную интригу, сообщив, что российский министр передал ему новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Естественно, об этом будет незамедлительно доложено первому лицу Соединенных Штатов. По словам главы Госдепа, речь идет о некой новой концепции, но это еще не путь к миру. То есть, проще говоря, никакого прогресса нет, но надежда на него остается.

Российской стороне сообщили, что президент США разочарован отсутствием гибкости в позиции Кремля. Тем не менее Белый дом готов продолжать диалог вплоть до получения результата. США ждут от России «дорожную карту» по прекращению противостояния. Сложно сказать, о какой «дорожной карте» может еще идти речь. Российские условия неоднократно озвучивались, и реакция на них Дональда Трампа известна.

На что следует обратить внимание? Накануне встречи с Рубио Лавров переговорил с китайским коллегой Ван И. Как известно, буквально только что прошла шокирующая информация о том, что господин Ван И откровенно заявил европейцам, что Пекину по-своему выгоден затяжной конфликт России и Украины. В Поднебесной опасаются, что, решив украинскую проблему, Трамп вплотную займется Азией. Пока же у КНР есть так называемое стратегическое окно. Как говорится, выводы делайте сами.

Китай — друг и стратегический партнер Российской Федерации, а США — страна недружественная. Хотя мы хотим наладить с ней отношения. Но Украина по-прежнему как бы вынесена за скобки. РФ добивается устранения первопричин конфликта. В США между тем активно обсуждаются новые меры давления на РФ, а также поставки оружия Киеву. В Москве все это объясняют происками враждебных сил в самой Америке. Дональд Трамп борется с ними как может, но не всегда в силах победить, вынужден в чем-то уступать.

А тем временем в Куала-Лумпуре состоялся торжественный гала-ужин по случаю министерской встречи. Участники по традиции облачились в национальные одежды хозяйки мероприятия — Малайзии. Со стороны может показаться, что в мире все по-прежнему тихо и спокойно, никаких войн и конфликтов. Тем не менее будем ждать, что решит Дональд Трамп после того, как господин Рубио привезет ему новые российские предложения по украинскому урегулированию. Вернее, как он сам выразился, концепцию.

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Дмитрий Дризе