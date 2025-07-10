Курские власти заявили, что ВСУ минируют приграничье региона с помощью дронов

В правительстве Курской области заявили, что украинские FPV-дроны минируют приграничные территории. Власти также обвинили вооруженные силы Украины в использовании отравляющих веществ.

В сообщении пресс-службы правительства региона говорится о случаях сброса отравляющих веществ, включая хлор. По словам властей, дроны ВСУ доставляют самодельные взрывные устройства, оснащенные датчиками, реагирующими на металл, движение, звук и перевороты.

26 июня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором упоминается обнаружение отравляющих веществ в зоне спецоперации. В связи с этим Россия обратилась к ОЗХО с просьбой направить экспертов для проверки возможного применения химического оружия Украиной.

Алина Морозова