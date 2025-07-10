Володин предложил оценивать влияние законопроектов на демографию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку эффективности законодательных решений с точки зрения их влияния на сферу демографии. По его словам, показатель эффективности необходимо учитывать при подготовке всех законопроектов и нормативно-правовых актов, так как инициативы могут и мешать развитию демографической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время пленарного заседания господин Володин заявил, что во время правительственного часа на следующей неделе будет обсуждаться «необходимость проведения оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений». «Потому что, как эти решения будут сказываться на демографии? У нас есть такая тема по экономике, а по демографии почему нет»,— сказал он (цитата по ТАСС).

О каких именно критериях эффективности идет речь, он не уточнил, но добавил, что введение такой оценки будет отвечать целям поручений президента и коррелировать с повесткой Госдумы.

Полина Мотызлевская