Саратовцы примут участие в общественных обсуждениях касательно генпланов

В Саратовской области планируют проводить публичные слушания по поводу проектов генпланов, застройки муниципальных образований. Соответствующий законопроект рассматривали в облдуме на заседании рабочей группы.

Депутат Дмитрий Полулях («Единая Россия») рассказал коллегам, зачем необходимо вносить изменения в региональное законодательство. «Проект разработан в целях уточнения механизма учета мнения граждан по проектам генеральных планов, по проектам правил землепользования и застройки муниципальных образований в Саратовской области», — сообщил облдеп.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в законе «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» предлагается ввести процедуру общественных обсуждений по определенным вопросам наряду с публичными слушаниями. Это позволит привести нормы регионального законодательства в соответствии с федеральным. Отличие публичных слушаний от общественных обсуждений заключаются в формате участия заинтересованных лиц: первые предполагают непосредственное присутствие лиц, желающих принять участие в обсуждении. А вот общественные обсуждения проводятся в заочном формате путем направления своего мнения через интернет-ресурсы.

По мнению депутатов из «ЕР», именно общественные обсуждения зачастую являются «основной формой выявления мнения населения при принятии градостроительных решений». Положительные заключения по законопроекту получены от регионального правительства, управления минюста России по Саратовской области, отделу правового обеспечения деятельности думы, Общественной Палаты, Ассоциации совета муниципальных образований.

В областной прокуратуре замечаний и предложений по законопроекту не высказали, отметив, что эта инициатива приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным и предоставляет больше возможностей при принятии решения о внесении изменений в документы территориального планирования муниципальных образований.

Татьяна Смирнова