Нидерланды пообещали выделить €300 млн на восстановление Украины

Нидерланды объявили о выделении €300 млн на восстановление и поддержку Украины в 2025–2026 годах. Об этом сообщил министр иностранных дел Каспар Велдкамп.

«Международное сообщество должно поддерживать Украину не только оружием, но и финансово, экономически и социально. Экономика и общество должны продолжать функционировать — это тоже часть борьбы»,— сказал господин Велдкамп (цитата по сайту правительства Нидерландов).

Министр уточнил, что из этой суммы €30 млн будут направлены на поддержку голландских компаний и организаций, участвующих в проектах по восстановлению Украины. €52 млн в 2025 году пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры и систем водоснабжения. Кроме того, Нидерланды жертвуют €4 млн на строительство нового крыла Детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии принцессы Максимы в Утрехте.

Эти деньги — часть средств, выделенных правительством Нидерландво на 2025 и 2026 годы для невоенной помощи Украине. В сентябре 2024 года Нидерланды выделили €200 млн для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.