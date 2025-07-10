На новую набережную Тольятти завозят тысячи тонн песка

На пляже набережной Автозаводского района в районе 6 квартала проходят работы по планировке территории. Сюда завозят песок с площадки ПАО «Порт Тольятти, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Всего запланировано доставить 10 тыс. тонн песка. На сегодняшний день более 7,5 тыс. тонн уже завезено.

«Все работы, в том числе по выравниванию территории, должны быть завершены на следующей неделе»,— пообещали в горадминистрации.

Власти также сообщили, что уже 19 июля на обновленном пляже состоится шлюпочный гребной фестиваль-регата «Кубок Ладьи».

Алексей Алексеев