СК возбудил дело после инцидента на заводе в Волжском с погибшим и пострадавшими

Следствие возбудило уголовное дело по факту инцидента на металлургическом предприятии в Волжском Волгоградской области, в результате которого один работник погиб, еще четверо пострадали (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия на предприятии произошла сегодня, 10 июля. Во время производства работ там произошел хлопок, что привело к гибели одного работника и госпитализации с ожогами различной степени тяжести еще четверых. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Согласно предварительным сведениям, во время ремонта в одном из цехов завода разгерметизировалась труба, в результате чего произошел выброс пара под высоким давлением. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По данным прокуратуры Волгоградской области, надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. Трагедия произошла на территории трубопрокатного цеха АО «Волжский трубный завод». Туда направился прокурор Волжского Виталий Орлов.

Павел Фролов