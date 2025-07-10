СК возбудил дело после инцидента на заводе в Волжском с погибшим и пострадавшими
Следствие возбудило уголовное дело по факту инцидента на металлургическом предприятии в Волжском Волгоградской области, в результате которого один работник погиб, еще четверо пострадали (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия на предприятии произошла сегодня, 10 июля. Во время производства работ там произошел хлопок, что привело к гибели одного работника и госпитализации с ожогами различной степени тяжести еще четверых. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
Согласно предварительным сведениям, во время ремонта в одном из цехов завода разгерметизировалась труба, в результате чего произошел выброс пара под высоким давлением. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
По данным прокуратуры Волгоградской области, надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. Трагедия произошла на территории трубопрокатного цеха АО «Волжский трубный завод». Туда направился прокурор Волжского Виталий Орлов.