На онлайн-библиотеку манги составили еще три протокола о пропаганде запрещенного ЛГБТ

В Таганский суд Москвы поступили еще три протокола (1,2,3) в отношении онлайн-библиотеки японской манги MangaLIB о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Впервые на Mangalib составили протокол по ч.4 ст. 6.21 КоАП 4 июня. По какой причине он был составлен — неизвестно. Заседание по нему назначено на 25 августа. По указанной части статьи библиотеке грозит штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности на 90 суток.

Еще три протокола зарегистрировали в суде 10 июля. Все они составлены по ч.3 ст. 6.21 КоАП (штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности на 90 суток). Даты заседаний по ним еще не назначены.

На сайте MangaLIB размещен архив японской манги и корейской манхвы с переводом на русский язык. Администраторы сайта указывают, что их сервис представляет собой клуб любителей этого направления искусства, которые читают и публикуют свои переводы комиксов.

Полина Мотызлевская