Этой ночью в Удмуртии можно будет наблюдать «Оленью луну»

В ближайшую ночь, 11 июля, в Удмуртии можно будет наблюдать полнолуние, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс погода». Астрономическое явление, которое носит неформальное название «Оленья луна», ожидается в 00:37. Это второй восход полной луны за это лето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Удмуртии полнолуние будет лучше наблюдаться из-за нахождения естественного спутника Земли низко над горизонтом в Северном полушарии. Продолжительность лунного месяца составляет 29,5 дня. Название второго полнолуния связывают с периодом активного роста рогов у оленей.