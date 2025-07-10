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обновлено 17:17

Этой ночью в Удмуртии можно будет наблюдать «Оленью луну»

В ближайшую ночь, 11 июля, в Удмуртии можно будет наблюдать полнолуние, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс погода». Астрономическое явление, которое носит неформальное название «Оленья луна», ожидается в 00:37. Это второй восход полной луны за это лето.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Удмуртии полнолуние будет лучше наблюдаться из-за нахождения естественного спутника Земли низко над горизонтом в Северном полушарии. Продолжительность лунного месяца составляет 29,5 дня. Название второго полнолуния связывают с периодом активного роста рогов у оленей.