Один человек погиб из-за выброса пара на предприятии в Волгоградской области

На металлургическом предприятии в Волгоградской области произошла разгерметизация трубы с последующим выбросом пара. В результате погиб один человек, еще четыре получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ведомства, выброс пара случился во время ремонтных работ в одном из цехов завода. Потерпевшие находились в эпицентре прорыва. Состояние двоих пострадавших оценивают как тяжелое, у двух других ожоги средней степени тяжести.

На месте работают следователи и криминалисты, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Инцидент квалифицируют как нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Никита Черненко