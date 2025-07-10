Прокуратура добилась обеспечения лекарствами пензенцев с заболеваниями сердца

Жителей Пензенской области, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечили необходимыми лекарствами после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной в июне этого года, прокуратура выявила факты ненадлежащего обеспечения лекарствами жителей Пензенской области, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди них пациенты поликлиники № 14 ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Белинская районная больница». Выяснилось, что лечащие врачи не выписывали рецепты на получение лекарственных препаратов.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление министру здравоохранения Пензенской области. В итоге нарушения были устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов