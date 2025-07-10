ЦБ отозвал лицензию ОСАГО у донецкого «Хатхора»

Банк России отозвал лицензии на осуществление ОСАГО донецкой страховой компании «Хатхор». Из данных регулятора следует, что это была единственная лицензия страховщика.

По данным ЦБ, страховщик нарушил минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. Для соблюдения требований финансовой устойчивости страховых компаний минимально допустимое значение нормативного соотношения составляет 1. Величина нормативного соотношения «Хатхора» устойчиво снижалась в 2025 году — с 0,75 на 31 января до 0,31 на 31 мая. Это создало «угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей», указывает ЦБ. В «Хатхоре» не ответили на запрос «Ъ».

Страховая компания «Хатхор» работает в ДНР с 2020 года. За это время компания продала более 500 тыс. полисов. В декабре 2023 года Банк России выдал «Хатхору» лицензию на ОСАГО. С апреля 2024 года компания начала продавать полисы ОСАГО, действительные на всей территории России. Уставный капитал компании на конец июля 2024 года составлял 240 млн руб. У компании есть филиал в Казани, также страховщик объявлял о планах открыть офисы в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Симферополе, Севастополе, Самаре и Орле.

В случае разовых снижений величины нормативного соотношения до уровня ниже 1 возможно сохранение лицензии компании, поскольку это может быть вызвано техническими причинами, отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Кроме того, по его словам, компания может провести докапитализацию или принять другие меры по восстановлению нормативного соотношения. Однако, по словам эксперта, в ситуации устойчивого снижения нормативного соотношения, тем более до таких низких значений, видимо, иного выхода уже не было.

Функции временной администрации выполняет АСВ. Договоры ОСАГО продолжают свое действие до окончания их срока, компенсации будут выплачиваться Российским союзом автостраховщиков. Страхователи могут досрочно расторгнуть договор и вернуть часть уплаченной премии, указывает ЦБ.

Юлия Пославская