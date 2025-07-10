На Дону «серых возчиков» оштрафовали на более полумиллиона рублей

В Ростовской области прошли рейды по выявлению «серых возчиков», виновных в организации несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, полицейские составили 114 протоколов об административных правонарушениях в части обращения с отходами. Общая сумма штрафов составила более 570 тыс. руб. Кроме того, на сайте административной инспекции региона создали так «Доску позора», где граждане могут сообщить о нарушениях, заполнив форму и приложив фото свалки.

В минприроды также напомнили о системе штрафов за несанкционированный вывоз мусора. За подобное нарушение физические лица заплатят от 2 до 3 тыс. руб., должностные лица — от 10 до 30 тыс. руб. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб., альтернативой может стать временная приостановка деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица могут заплатить штраф от 100 до 250 тыс. руб. При повторном или грубом нарушении на транспортные средства нелегальных перевозчиков может быть наложен арест.

Константин Соловьев