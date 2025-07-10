Второй этап парусной бизнес-регаты «Коммерсантъ» пройдет 12-13 июля в Ижевске

В эти выходные, 12-13 июля, на базе яхт-клуба «Море» на Ижевском пруду состоится второй этап парусной бизнес-регаты «Коммерсантъ». Мероприятие сочетает спортивные соревнования и деловой нетворкинг, в рамках которого сотрудники и клиенты компаний-участников развивают стратегическое мышление и командную работу в атмосфере парусных гонок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Регата пройдет в два дня, допускаются участники с любым уровнем подготовки. Они будут обеспечены современными спортивными яхтами, квалифицированными шкиперами, профессиональным судейством и высоким уровнем безопасности. Участники могут забрендировать свою лодку логотипами для презентации организаций.

Главной целью регаты организаторы видят создание платформы для обмена опытом и установления деловых контактов в спортивной атмосфере. Генеральный партнер мероприятия — A7 Holding. Регата проходит при поддержке часовой мануфактуры «Константин Чайкин» и спортивного портала «Рейтинг букмекеров».

Первый этап регаты состоялся 14-15 июня в Санкт-Петербурге. Третий этап будет проведен 30-31 августа в Москве, четвертый — 20-21 сентября в Сочи. В ноябре планируется организовать большой финал с вручением ценных призов и переходящего кубка.