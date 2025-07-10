Как цифровизация влияет на документооборот: мнение экспертов

В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме СКБ Контур и Интерлизинг подписали первое в истории форума соглашение без бумаги. Спустя год представители компаний обсудили, как цифровизация влияет на российский бизнес.



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На стенде Контура на выставке ИННОПРОМ 9 июля прошло открытое обсуждение цифровизации бизнеса в России. В беседе приняли участие руководитель продуктовой группы Контур.Диадок Сергей Казаков и директор департамента развития продаж компании «Интерлизинг» Анна Голикова. Дискуссию модерировал Алексей Куприянов, продуктовый менеджер Диадока в Контуре.

В начале дискуссии эксперты вспомнили 2020 год, когда из-за ковидных ограничений резко возросла доля организаций, использующих электронный документооборот. Анна Голикова отметила, что именно тогда у контрагентов компании «Интерлизинг» уровень подписания электронных документов вырос до 50%. К 2025 году эта цифра достигает 92%. Голикова отметила, что в течение 5 лет ЭДО стал не конкурентным преимуществом, а нормой для бизнеса.

Анна Голикова

Директор департамента развития продаж компании «Интерлизинг»

Если раньше ЭДО был конкурентным преимуществом, то сейчас это стандарт, который ожидают от лизинговых компаний. Что нужно нашим контрагентам? Скорость, удобство и прозрачность. И все это нам дает электронный документооборот и другие цифровые сервисы.

Кроме того, в последние годы Интерлизинг активно масштабируется, поэтому компания не может обойтись без автоматизации процессов. Интеграция различных сервисов Контура оптимизирует наши издержки и повышает уровень сервиса. Рынок, внешние факторы, меняющийся запрос клиента стимулируют трансформацию лизинга в России, а нам удается не только быстро адаптироваться, но и задавать новые стандарты для отрасли.

Со слов Сергея Казакова, за последние 5 лет изменился не столько рынок ЭДО, сколько его заказчики. Пользователи стали лучше понимать этот инструмент и активно применять его в работе. Бизнес знает обо всех преимуществах ЭДО, и уже не нужно объяснять, как отказ от бумаги повлияет на бизнес-процессы.

Сергей Казаков

Руководитель продуктовой группы Диадок в Контуре

Сейчас не приходится долго убеждать клиентов, что электронный документооборот поможет оперативно решать бизнес-задачи, как внутренние, так и связанные со взаимодействием между организациями. Теперь Диадок становится не просто заменой бумаге, а надежным инструментом для эффективного бизнеса, что свидетельствует о зрелости российского рынка.

Многим клиентам, особенно крупному бизнесу, часто требуется особый подход к внедрению. Так, специалисты Диадока стараются глубже изучать потребности клиентов, чтобы совместными усилиями создать индивидуальное решение. Можно сказать, что заказчики совместно с Контуром развивают ЭДО в России.

Сергей Казаков

руководитель продуктовой группы Диадок в Контуре

Наши команды экспертов изучают процессы и задачи клиентов, вникают в проблемы, сами предлагают решения на основе собственного опыта по отрасли и по рынку. Если у какой-то сферы применения ЭДО есть перспективы развития, которые заказчик видит лучше нас за счет практического опыта, мы можем развивать отрасль ЭДО вместе.

Несмотря на то, что рынок ЭДО в России уже достаточно развит, сервисы продолжают совершенствоваться и добавлять новые возможности. Одна из таких — мобильное подписание документов с помощью NFC-токена. Документы в Диадоке можно подписать устройством, внешне напоминающим флеш-карту, достаточно просто приложить его к смартфону или вставить в ноутбук. Такое упрощение процессов поможет увеличить количество пользователей ЭДО до 100%, считают эксперты.

ООО «Интерлизинг»