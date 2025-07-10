Новым главой МВД Казани стал Ринат Габитов

Начальником Управления МВД России по Казани назначен полковник полиции Ринат Габитов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сегодня нового главу УМВД представил министр внутренних дел республики Дамир Сатретдинов. Он рассказал, что Ринат Габитов имеет опыт работы в различных подразделениях структуры МВД. Дамир Сатретдинов выразил уверенность, что господин Габитов сможет эффективно решать задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Ринат Габитов был назначен временно исполняющим обязанности руководителя УМВД Казани в июне 2025 года после того, как прошлый начальник управления Надир Закиров ушел с должности.

Диана Соловьёва