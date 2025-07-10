В Тюменской области прокуратура внесла представление директору депздрава

В Тюменской области Генпрокуратура внесла представления директору департамента здравоохранения Тюменской области Наталье Логиновой и главным врачам трех больниц, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Специалисты выявили, что дети с диабетом не были в полной мере обеспечены системами мониторинга глюкозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в СМИ появилась информацию о нехватке систем мониторинга глюкозы в регионе, ситуацию на контроль взял заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев. Ведомство выявило, что 25 детей не были обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.

«Причинами сложившейся ситуации стали просчеты в деятельности регионального департамента здравоохранения и медицинских организаций при формировании запаса лекарств, проведении закупочных процедур, выявлении дефицитных товаров»,— указано в сообщении ведомства.

После внесения представлений были заключены пять контрактов на поставку систем, благодаря которым все необходимое оборудование привезли в регион. Сейчас все дети с сахарным диабетом 1 типа в Тюменской области, которые нуждались в системах мониторинга глюкозы, получили их.

Анна Капустина