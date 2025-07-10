В Ульяновске прокуратуру просят проверить указ губернатора о запрете информации про БПЛА

Ульяновская общественная активистка и экозащитница Наталия Лазарева в четверг, 10 июля, направила в прокуратуру Ульяновской области обращение с просьбой провести проверку указа губернатора Ульяновской области Алексея Русских «Об отдельных мерах, направленных на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности» (№56 от 09.07.2025) «на соответствие требованиям определенности и законности».

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Как сообщила в четверг пресс-служба губернатора, указом «запрещается съемка и опубликование фото-, видеоматериалов и распространение информации в СМИ или на других ресурсах в интернете», «такое право остается только за органами власти».

Согласно статье ст. 25 (2-1) регионального КоАП), нарушителям установленных ограничений грозят серьезные штрафы: для граждан —от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Между тем ульяновские общественники обратили внимание на неопределенности и «излишние» запреты, введенные указом. В документе сказано, что запрещается опубликование в СМИ и интернете «любой информации», способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Минобороны, «в том числе — объектов ТЭК, ЖКХ, искусственных дорожных сооружений, иных критически важных объектов, находящихся на территориях Ульяновской области и других субъектов РФ».

Наталия Лазарева обращает внимание на то, что формулировки указа таковы, что «запрет на любое распространение любой информации» с большим «неконечным перечнем объектов» ведет к возможности «применения санкций за любую информацию, вплоть до упоминания в тексте проблем ЖКХ или правил благоустройства», а термин «иных критически важных объектов» позволяет еще более расширить этот перечень. Также госпожа Лазарева высказывает сомнение в том, что губернатор вправе вводить запреты для территорий других регионов России.

Активистка добавляет, что, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, «акты с неоднозначным толкованием» должны признаваться недействующими.

Сергей Титов, Ульяновск