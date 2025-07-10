В Самаре оставлены под стражей еще двое фигурантов «дела Бойко»

Самарский областной суд оставил под стражей Игоря Дахно и Дмитрия Зинина, обвиняемых в получении взяток. Ранее они занимали высокие должности в Управлении гражданской защиты самарской мэрии и пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Самарской области. По версии следствия, вместе с экс-главой ГУ МЧС Олегом Бойко они брали взятки за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Олег Бойко, задержанный в декабре 2023 года вместе с бизнесменами Яном Гущиным и Еленой Тютюнник, заработал более 73 млн рублей. Игорь Дахно и Дмитрий Зинин получили до 1,5 млн рублей каждый. В октябре 2024 года были задержаны и другие фигуранты дела, включая Алексея Мамыкина, Антона Палушкина, Евгения Лугового и Наталью Фроловскую.

В июне Ленинский районный суд Самары продлил срок ареста обвиняемых на шесть месяцев, до 7 ноября 2025 года. Защитники просили отменить это решение и назначить более мягкую меру пресечения, но суд оставил постановление без изменений.

Георгий Портнов