Житель Белебея арестован за неповиновение полицейским

Белебеевский городской суд признал 36-летнего местного жителя виновным в неповиновении законному распоряжению полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), и приговорил его к 14 суткам административного ареста, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Отмечается, что он частично признал вину.

Установлено, что вечером 9 июля сотрудники полиции выехали в парк Белебея по сообщению о вооруженном мужчине (по данным Mash Batash, он был с макетом автомата), нападавшем на охранников. Фигурант уголовного дела отказался выйти из автомобиля и пытался скрыться с места происшествия, из-за чего полицейские применили физическую силу.

Майя Иванова