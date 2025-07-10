На Кубани арестован криминальный авторитет

В городе Темрюке Краснодарского края заключен под стражу 27-летний местный житель, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в вымогательстве. О возбуждении уголовного дела сообщило краевое следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

По данным следствия, злоумышленник получил статус «положенца» в апреле 2023 года. Он придерживался идеологии преступного мира, распространял и сохранял традиции и обычаи этой субкультуры. В преступной среде мужчина обладал безоговорочным авторитетом. Лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям.

В январе текущего года к «положенцу» обратилась местная жительница, знающая о его положении в криминальной среде, с просьбой за денежное вознаграждение урегулировать конфликт с супругом. Предметом семейного спора был автомобиль стоимостью 710 тыс. руб. Криминальный авторитет встретился с мужем обратившейся к нему женщины и под угрозой расправы потребовал передать автомобиль женщине. О противоправной деятельности «положенца» стало известно сотрудникам краевого управления ФСБ, в результате криминальный авторитет был арестован.

Анна Перова, Краснодар