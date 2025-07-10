Жителя Челнов подозревают в незаконной организации азартных игр

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Набережных Челнов, который обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, зимой 2025 года обвиняемый приобрел базу данных потенциальных игроков и арендовал квартиру в Набережных Челнах, где установил четыре ноутбука для незаконного проведения азартных игр. Противоправную деятельность пресекли в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СК и МВД по Татарстану.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Анар Зейналов