В Башкирии возбуждено дело о порче земель с ущербом более 3 млн рублей

В Туймазинском районе по материалам прокурорской проверки деятельности возбуждено уголовное дело о порче земель с ущербом более 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В преступлении подозревается ООО «Башкирские недра». Компании инкриминируется нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

По требованию прокуратуры заместитель директора недропользователя оштрафован на 60 тыс. руб. за самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ), использование земельного участка не по целевому назначению (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ) и нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ).

Проверка выявила, что ООО «Башкирские недра» добывало песчано-гравийную смесь на землях сельхозназначения в 1,5 км западнее деревни Исмагилово. Площадь поврежденного плодородного слоя превысила 35 тыс. кв. м.

ООО «Башкирские недра», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2022 года в Уфе. Владельцами являются Артур Сакаев, ООО «Башэкогеопроект» и ООО «Лидер». Выручка в 2024 году составила 3,6 млн руб., чистая прибыль — 152 тыс. руб.

Майя Иванова