В пригороде Ижевска началось строительство питающего центра «Лудорвай» на 110 кВ

В пригороде Ижевска началось строительство питающего центра 110 кВ «Лудорвай» для усиления схемы электроснабжения населенных пунктов к юго-западу от столицы Удмуртии и обеспечения энергией новых микрорайонов. Стоимость проекта составляет 213 млн руб. Его реализует компания «Россети Центр и Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Россети Центр и Приволжье» Фото: «Россети Центр и Приволжье»

Подстанция будет оснащена отечественным оборудованием на 100%. На объекте установят силовой трансформатор на 10 МВА, смонтируют открытое распределительное устройство. В него будут интегрированы «умные» устройства — реклоузеры, локализовывающие в автоматическом режиме нарушения в работе сети.

Для подключения нового питающего центра построена отпайка от воздушной линии 110 кВ «Никольская» — «Вараксино». В мае проект «Лудорвая» обсуждали на рабочей встрече глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Напомним, сейчас проводится модернизация магистральных подстанций, реализуются проекты технологического присоединения новых предприятий — производства редкоземельных магнитов в Глазове и металлургического завода в Ижевске. Группа «Россети» направит в развитие регионального сетевого комплекса в 2025 году 3,3 млрд руб.