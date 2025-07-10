Клиенты Т2 могут обменять минуты и Гб на поездки по всем платным трассам сети «Автодор»

T2, российский оператор мобильной связи, вновь расширяет возможности обмена неизрасходованного трафика. Теперь минуты и гигабайты можно обменять на оплату поездок по всей сети «Автодор» – трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» из Москвы в другие регионы в южном, северном и восточном направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shutterstock, автор Dean Drobot, предоставлено пресс-службой Т2 Фото: Shutterstock, автор Dean Drobot, предоставлено пресс-службой Т2

Т2 продолжает развивать центр обмена минут и гигабайтов. Новое предложение особенно актуально для любителей автопутешествий. Оператор открывает возможность превращать неизрасходованный трафик в реальные километры пути. За 500 минут или 30 Гб абонент может пополнить лицевой счет транспондера T-pass на 500 рублей для оплаты проезда по всем платным трассам «Автодора».

Обменять минуты и гигабайты на комфортные поездки можно в мобильном приложении Т2 или на сайте оператора. Для этого абоненту необходимо иметь транспондер T-pass, который привязан к личному кабинету «Автодор». Чтобы пополнить лицевой счет, нужно выбрать оффер «Платные дороги» в разделе «Управление Гб и минутами» и указать PAN-номер транспондера.

T2 непрерывно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов. В прошлом году оператор первым обеспечил связью новый участок платной трассы М-4 «Дон», покрыл сетью LTE скоростную трассу М-12 «Восток» и развил башенную инфраструктуру на М-11 «Нева». А за первое полугодие 2025 года Т2 улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву.

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Т2:

«T2 стремится поддерживать образ жизни своих клиентов, адаптируясь к меняющимся потребностям аудитории и предлагая гибкие решения, соответствующие цифровым трендам. Обмен минут и гигабайт на оплату поездок – продолжение этой стратегии и яркий пример того, как цифровые ресурсы могут превратиться в практичный инструмент. Современные пользователи ценят сервисы, которые легко вписываются в их ритм жизни: будь то работа, отдых или автопутешествия. Наша задача – сделать связь удобным помощником в пути, чтобы абоненты T2 могли полностью сосредоточиться на своих целях и впечатлениях».

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