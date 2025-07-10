В Азовском районе виновнику смертельного ДТП грозит до 12 лет колонии

Азовский городской суд рассмотрит дело 23-летнего водителя, насмерть сбившего мужчину в пос. Новомирский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства в полночь 19 апреля 2025 года 23-летний водитель «Лады Приоры» в состоянии алкогольного опьянения, сдавая назад не заметил на проезжей части 20-летнего пешехода и сбил его. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

В ходе проведения следственных действий водитель настаивал, что перед движением задним ходом убедился в безопасности маневра.

Фигуранту предьявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн