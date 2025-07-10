Жителя Челябинска задержали по подозрению в оправдании терроризма

В Челябинске силовики задержали очередного подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма. В 2023 году горожанин оставил комментарии в одном из telegram-каналов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального главка вместе с коллегами из регионального УФСБ. По версии следствия, в октябре 2023 года челябинец размещал в одном из telegram -каналов комментарии деструктивного характера, в том числе высказывания, оправдывающее террористическую деятельность и побуждающее других к терроризму и экстремизму.

По материалам полиции региональное управление Следственного комитате РФ возбудило в отношении 28-летнего горожанина уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).