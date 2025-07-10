В Саратове главными архитекторами смогут стать специалисты без дипломов

Смотреть за соблюдением законодательства в области архитектуры будут главные архитекторы. Соответствующий законопроект рассматривали в облдуме на заседании рабочей группы.

Депутат Дмитрий Полулях («Единая Россия»), выступивший одним из инициаторов законопроекта, рассказал, зачем он нужен. По его словам, необходимо соблюдать внешний архитектурный облик населенных пунктов Саратовской области. Для этого в федеральное законодательство внесены изменения.

В соответствии с федеральным законом «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» главные архитекторы занимаются вопросами соблюдения законодательства об архитектурной деятельности, обязательных требований в области проектирования и строительства, градостроительных нормативов.

Законопроектом предлагается закрепить в законе Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности Саратовской области» положение, что органами в сферах градостроительства и архитектуры на территории региона должен руководить главный архитектор. Соответствующую должность может занимать лицо, имеющее высшее или среднее архитектурное образование, что полностью соотносится с нормами федерального законодательства.

От главного архитектора региона Анастасии Пузановой замечаний на законопроект не поступило. После уточнения старшего прокурора управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анастасии Соболевской, из законопроекта решили полностью убрать пункт ст. 2 ч. 3, который гласит «должность главного архитектора может занимать лицо, имеющее высшее или среднее архитектурное образование». Участники заседания решили, что квалификационные требования могут противоречить закону «О местной муниципальной службе».

То есть в Саратовской области главными архитекторами смогут стать специалисты как с профильным образованием, так и без такового.

Татьяна Смирнова