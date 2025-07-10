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Новошахтинск и девять соседних поселков остались без воды из-за аварии

10 июля в Новошахтинске в связи с порывом водовода на очистных сооружениях «Водострой» остановлены насосные станции «Полевая» и «Западная». Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с ремонтно-восстановительными работами без воды остались поселки Западный, Радио, Несветайский, Горького, Бугултай, Самбек, Красный, Старая Соколовка, ЖБК и центр города.

Для жителей организован подвоз воды по заявкам.

Наталья Белоштейн

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