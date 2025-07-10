Перевозки загрузили калории

Турецкий бизнес увеличил закупки российского высококалорийного энергоугля на фоне низких цен на него и снижения объемов гидрогенерации, вызванного жарой. Российский уголь в 2025 году составил почти 90% от общего турецкого импорта энергоуглей, и этот рынок пока остается наиболее рентабельным для российских поставщиков — как минимум марочных углей. Во втором полугодии может вырасти спрос со стороны ряда азиатских рынков, но потенциал будет ограничен логистическими трудностями и ростом конкуренции с Монголией и Австралией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Россия смогла нарастить поставки угля в Турцию в мае за счет дисконтов на марочные угли, следует из исследования S&P Global. В мае, по данным Турецкого института статистики, импорт энергетического угля в Турцию вырос на 2% в месячном сравнении после снижения в марте и апреле. Покупатели продолжали закупать уголь из-за низких цен. Крупнейшим поставщиком угля на турецкий рынок является Россия, в 2025 году она, по данным Kpler, занимает около 88% в турецком импорте энергетического угля и по итогам мая показала значительный рост отгрузок. Так, указывают аналитики S&P Global, в мае Турция импортировала 2,5 млн тонн российского энергетического угля, что на 46% больше, чем в предыдущем месяце, и на 72% больше, чем в мае 2024 года.

При этом цены на уголь (нероссийского происхождения, 6000 ккал/кг) в мае в среднем достигли $89,70 за тонну , что ниже апрельского уровня ($92).

, что ниже апрельского уровня ($92). Средняя же цена российского угля аналогичной калорийности составила $83,10 за тонну.

Впрочем, российский уголь торгуется со значительным дисконтом к мировым бенчмаркам на всех рынках. При цене ниже $70 за тонну энергетического угля 6000 ккал на базисе FOB стоимость южноафриканского высококалорийного угля FOB на прошедшей неделе была около $97 за тонну, приводит данные начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Падение цен и доступность поставок побудили турецких производителей цемента активнее закупать уголь и заменять им нефтяной кокс. Поддерживается спрос на импортный энергоуголь в Турции и жаркой погодой, на фоне которой падают объемы гидрогенерации, добавляют аналитики S&P Global.

При текущей конъюнктуре Турция действительно остается одним из наиболее рентабельных рынков для российских угольщиков, признают опрошенные эксперты.

«С точки зрения логистического плеча Турция является одним из наиболее привлекательных рынков для российских экспортеров угля,— говорит господин Красноженов.— Турецкая экономика демонстрирует заметный рост в последние несколько лет. Спрос на электроэнергию в стране вырос на 14% с 2019 по 2024 год. Внутреннее потребление энергии в Турции остается стабильным, инфраструктурные проекты и промышленный рост могут увеличить спрос, подтверждает аналитик ЦЦИ Данил Удачин: «За первое полугодие общий объем электрогенерации вырос на 5,2% год к году, выработка электроэнергии на базе угля — на 2,2%».

Но эта борьба за долю рынка для российских угольщиков не является прибыльной, признает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин: «Скорее это способ поддержать объемы добычи внутри РФ и сохранить долю в Турции, даже в убыток». По данным ЦЦИ, экспортные нетбэки на кузбасский энергетический уголь (6000 NAR) на базисе FCA Кузбасс из Тамани на начало июня составляли 790 руб. на тонну (минус 13% к марту). Для энергетических углей (6000 ккал) на базисе FCA Кузбасс из Балтики все еще хуже, нетбэк составил 395 руб. на тонну (минус 37% к марту).

Крепкий рубль также сокращает привлекательность экспортных продаж угля для российских компаний, добавляет господин Шульгин. «Поставки высококалорийных углей пока остаются рентабельными, тогда как экспорт низкокалорийных марок уже продолжительное время является убыточным»,— заключает Данил Удачин. Потребуется ослабление рубля выше 90 руб. за доллар либо рост мировых цен на 15–20%, чтобы в экспорт энергоугля из России через южные порты вернулась рентабельность, допускает Михаил Шульгин.

Что касается поставок российского угля на другие рынки, то спрос на рынках Азии начинает расти из-за более жаркой погоды, отмечают эксперты.

«Цена энергетического высококалорийного угля на базисе FOB Австралия выросла на 4% на прошлой неделе,— указывает Борис Красноженов.— С учетом роста цен рынки Азии могут стать привлекательными для российских экспортеров во втором полугодии». Но потенциальный рост будет ограничен логистическими проблемами, говорит Данил Удачин, а также конкуренцией с Австралией и Монголией и ростом внутренней добычи в Китае. Общий экспорт российского угля в Китай за январь—май 2025 года снизился на 8%, отмечают в ЦЦИ: «Дисконты могут помочь удержать позиции, но значительного роста поставок не ожидается».

Полина Трифонова