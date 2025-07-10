Более 400 нижегородских экскурсоводов прошли аттестацию

По состоянию на 9 июля в Нижегородской области профессиональную аттестацию прошли 409 экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих в регионе. С 1 марта 2025 года аттестация стала обязательным условием для работы на территории России, напомнили в областном министерстве туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Она включает тестирование и практическое задание: проведение в экзаменационной аудитории части экскурсии по тематике билета и рассказ об одном из объектов показа по выбору. Практическую часть гиды-переводчики выполняют на иностранном языке.

На сайте минтуризма размещены перечни вопросов для тестирования. Они предусматривают проверку знаний по региону в целом, по отдельным муниципалитетам, и, например, по особо охраняемым природным территориям.

В перечне региональных вопросов есть такие:

Какая дата основания Нижнего Новгорода в Лаврентьевской летописи?

Какое княжество возникло по решению хана Узбека в 1341 году?

Что явилось первоочередной задачей Нижегородской радиолаборатории, переведенной в 1918 году в Нижний Новгород из Твери?

Для тестирования на знание Нижнего Новгорода в том числе спрашивают:

В каком году случился оползень, разрушивший Печерский Вознесенский мужской монастырь?

Несостоявшаяся невеста Михаила Романова, сосланная в Нижний Новгород?

К какому событию написана песня «Сормовская лирическая»?

Из вопросов по Дзержинску:

На каком заводе в годы войны выпускали бронезащитные козырьки для самолетов-штурмовиков «Ил-2» и смотровые призмы для танков?

Имя актрисы, сыгравшей роль в фильме «Сорок первый» (1956 год)?

Какой общественный транспорт появился первым в городе?

Галина Шамберина