Более 400 нижегородских экскурсоводов прошли аттестацию
По состоянию на 9 июля в Нижегородской области профессиональную аттестацию прошли 409 экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих в регионе. С 1 марта 2025 года аттестация стала обязательным условием для работы на территории России, напомнили в областном министерстве туризма.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Она включает тестирование и практическое задание: проведение в экзаменационной аудитории части экскурсии по тематике билета и рассказ об одном из объектов показа по выбору. Практическую часть гиды-переводчики выполняют на иностранном языке.
На сайте минтуризма размещены перечни вопросов для тестирования. Они предусматривают проверку знаний по региону в целом, по отдельным муниципалитетам, и, например, по особо охраняемым природным территориям.
В перечне региональных вопросов есть такие:
- Какая дата основания Нижнего Новгорода в Лаврентьевской летописи?
- Какое княжество возникло по решению хана Узбека в 1341 году?
- Что явилось первоочередной задачей Нижегородской радиолаборатории, переведенной в 1918 году в Нижний Новгород из Твери?
Для тестирования на знание Нижнего Новгорода в том числе спрашивают:
- В каком году случился оползень, разрушивший Печерский Вознесенский мужской монастырь?
- Несостоявшаяся невеста Михаила Романова, сосланная в Нижний Новгород?
- К какому событию написана песня «Сормовская лирическая»?
Из вопросов по Дзержинску:
- На каком заводе в годы войны выпускали бронезащитные козырьки для самолетов-штурмовиков «Ил-2» и смотровые призмы для танков?
- Имя актрисы, сыгравшей роль в фильме «Сорок первый» (1956 год)?
- Какой общественный транспорт появился первым в городе?