Глава СКР заинтересовался делом о нарушении прав членов СНТ в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав членов садового некоммерческого товарищества «Клуб им. Чкалова» в Оренбургской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что к главе СКР поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения прав членов СНТ. В 2021 году «за счет средств садоводов в населенном пункте построен и введен в эксплуатацию газопровод, который принадлежал жителям СНТ». В 2022 году председатель без согласия членов СНТ оформил право собственности на инженерное сооружение на себя и своих родственников. После этого с граждан стали требовать деньги за подключение ресурса к домовладениям.

Кроме этого, в товариществе «не ведется бухгалтерский учет, отсутствует ревизионная комиссия, гражданам не предоставляются достоверные отчеты о расходовании членских взносов, протоколы общих собраний и результатов выборов фальсифицируются, незаконно продаются и изымаются земельные участки». К ответственности никто не привлечен.

В СУ СК России по Оренбургской области по данному факту расследуется уголовное дело.

Руфия Кутляева