В Чувашии экс-директора животноводческого комплекса подозревают в подкупе на 1,3 млн

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора животноводческого комплекса в Вурнарском районе, которая обвиняется в получении коммерческого подкупа на сумму более 1,3 млн руб. Суд наложил арест на ее имущество на 13 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашии.

По данным следствия, с декабря 2018 года по январь 2024 года обвиняемая неоднократно получала от представителей трех коммерческих организаций денежное вознаграждение в суммах от 140 тыс. до 632 тыс. руб. Взятки давались за преимущественное обеспечение заявками на приобретение продукции, выбор компаний в качестве единственного поставщика и беспрепятственную приемку поставленной продукции. Также часть работ по договорам выполнялась силами рабочих ее же предприятия.

В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания. Уголовное дело направлено в суд. Также в суд направлено дело в отношении представителя одной из коммерческих организаций, обвиняемой в передаче коммерческого подкупа в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ).

Анар Зейналов