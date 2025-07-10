Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как строится бизнес вокруг любимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @jiffpom Фото: @jiffpom

До $15 тыс. за пост — столько зарабатывают топовые питомцы-инфлюенсеры, пишет WSJ. Да, мы сейчас про животных — милое хобби превратилось в многомиллионную индустрию с ее лидерами и профессиональным менеджментом.

Все начинается с малого: хозяин умиляется своим пушистым другом и делится фотографиями питомца в соцсетях. Другие подписчики, безусловно, не могут игнорировать такое очарование и подписываются. Так произошло, например, с померанским шпицем — в блоге Jiffpom собралось почти 9 млн человек со всего мира. Когда формируется значительная масса подписчиков, время выработать стратегию развития и занять нишу. Одно из главных условий успеха, по словам специалистов, — действительно качественный контент. Хозяевам питомцев-блогеров придется этому обучиться или привлечь опытных монтажеров. Постепенно аккаунт становится бизнесом, где есть график съемок, продвижение и контракты.

Чаще всего собаки и кошки рекламируют корм, игрушки, аксессуары для животных или нишевые услуги. Владельцы одного из самых популярных котов мире, Хосико, живут в Москве. Они влюбили в своего питомца почти 2 млн подписчиков. Изображения кота породы скоттиш-страйт регулярно появляются в ленте с забавными подписями. Кстати, менеджеры Хосико даже изготовили мерч. Они продают футболки, игрушки и календари по всему миру по $25 за штуку.

По словам специалистов, самые разные бренды в ближайшем будущем будут проявлять интерес к инфлюенсерам-животным. Ведь это умиление без какого-либо скепсиса, вовлеченность публики вдвое выше, чем у кожаных, и самые теплые ассоциации. Для самих предпринимателей есть и сложности: очень важно демонстрировать заботу и соблюдение всех прав главного трудоустроенного. И есть большие риски — в блоге шпица Jiffpom уже висят тысячи комментариев с вопросом «куда он пропал».

Яна Лубнина