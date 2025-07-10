УФАС подозревает логистический центр «Светофора» в дискриминации поставщиков

Управление ФАС России по Челябинской области выявило нарушения в работе логистического центра торговой сети «Светофор». В отношении ООО «Челябинск ритейл» возбуждено антимонопольное дело, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Сотрудники антимонопольной службы проанализировали результаты деятельности логистического центра и установили, что «Челябинск ритейл» заключает договоры поставки продовольственных товаров с неравными условиями для разных поставщиков. Выявлены такие признаки нарушений закона о торговле, как установление неограниченных сроков оплаты поставленных товаров, возможность одностороннего возврата нереализованного качественного товара, различная система расчетов для разных категорий поставщиков. Особое внимание УФАС привлекло превышение предусмотренных законом сроков оплаты товаров. Так, оплата партии пряников была произведена на 78 день вместо максимально допустимого срока в 40 дней.

В случае, если Челябинской УФАС подтвердит нарушения, ООО «Челябинск ритейл» привлекут к административной ответственности.