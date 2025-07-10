Четырех глав отделов МВД в Ленобласти подозревают в покровительстве коммерсантам

Отдел собственной безопасности МВД выявил нескольких полицейских Всеволжского района Ленобласти, которые покрывали местных предпринимателей. За это коммерсанты давали взятки правоохранителям. В кабинетах и местах проживания фигурантов, а также по торговым точкам коммерсантов проводятся обыски, сообщило Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники МВД получали взятки с 2023 года. За это предпринимателям позволяли создавать торговые точки, где сбывались сомнительные алкоголь и табачная продукция. Работали на таких точках мигранты-соотечественники взяткодателей. Правоохранители также проверяют законность работы предпринимателей, а также соблюдение миграционного законодательства их работниками.

Петербургское управление СКР уточнило, что речь идет о сотрудниках 87, 88, 97 и 128 отделов полиции по Всеволжскому району Ленобласти. По данным 47news, на допрос доставили четырех глав отделов. На данный момент известно о возбужденном деле о посредничестве при передаче взятки. Следствие считает, что один из коммерсантов в июле 2024 года передал полицейским 154 тыс. руб. от предпринимателей.

Никита Черненко